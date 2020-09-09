В Челнах открылся после реконструкции молодежный центр «Нур»

Фото: @damirfattakhov

В Набережных Челнах открылся после реконструкции молодежный центр «Нур». Об этом сообщил у себя в Инстаграм министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

По словам министра, обновленный центр стал современной средой, которая должна понравиться молодым людям.

«Перечислить все его преимущества не смогу, поэтому всем неравнодушным рекомендую обязательно туда доехать. Это современная среда для молодежи, и я очень надеюсь, что это место молодежь полюбит и примет как свое, родное и близкое», — написал Фаттахов.



Ранее министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал, что вместе с ремонтными работами в молодежных центрах ведется обучение персонала, работающего с молодежью.

