В Казани представили книгу фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В Казани в Общественной палате РТ прошла презентация памятной книги фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».

Генпродюссер фестивального движения Дмитрий Туманов рассказал, что книга уже подарена президенту Татарстана Рустаму Минниханову и президенту РФ Владимиру Путину.

«Эта книга — памятник великому духовному труду и «золотым» сердцам Татарстана, людям, которые думают о будущем детей, которые развиваются согласно традициям великого многонационального народа России», — сказал Туманов.

Книга «Созвездие-Йолдызлык» издана тиражом в 1 тысячу экземпляров. Формат книги А3, на 780 страницах разместилось более 5 тысяч фотографий.

«Бескрайнему небосклону детского творчества мы дали имя «Созвездие», чтобы каждый год «зажигать» на нем новые звезды. Всем, кто этим занимается, удачи, успехов, и пусть звезд на этом небосклоне будет еще больше», — пожелала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

В мероприятии также приняли участие: депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев; первый замминистра по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов; заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин; исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при президенте РТ Нурия Хашимова; председатель жюри фестиваля, народная артистка РФ и РТ Зиля Сунгатуллина и другие приглашенные гости.