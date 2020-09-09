В Агрызе планируется создать транспортно-логистический центр

Фото: Счетная палата

Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта представил проект создания транспортно-логистического центра в Агрызе. Об этом стало известно на совещании с участием министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленара Сафина, руководства Агрызского муниципального района, представителей Министерства экономики, Центра экономических и социальных исследований. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты РТ.



Сафин предложил разработать дорожную карту по обоснованию проекта создания транспортно-логистического центра в Агрызе, привлечению инвесторов.

Транспортно-логистический центр планируется создать на пересечении транспортных коридоров на территории площадью 100 га. Реализация проекта, по задумке его авторов, позволит сконцентрировать грузовую работу всей Горьковской железной дороги.