В Агрызе планируется создать транспортно-логистический центр
Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта представил проект создания транспортно-логистического центра в Агрызе. Об этом стало известно на совещании с участием министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленара Сафина, руководства Агрызского муниципального района, представителей Министерства экономики, Центра экономических и социальных исследований. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты РТ.
Сафин предложил разработать дорожную карту по обоснованию проекта создания транспортно-логистического центра в Агрызе, привлечению инвесторов.
Транспортно-логистический центр планируется создать на пересечении транспортных коридоров на территории площадью 100 га. Реализация проекта, по задумке его авторов, позволит сконцентрировать грузовую работу всей Горьковской железной дороги.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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