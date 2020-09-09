Двое россиян похищены пиратами при захвате судна в Нигерии
8 сентября в 30 километрах от города Лагоса (Нигерия) пираты при захвате судна Water Phoenix похитили двоих россиян. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Нигерии.
«Со своей стороны во взаимодействии с правоохранительными органами Нигерии предпринимаем усилия по выяснению местоположения и освобождению заложников», — сообщили в посольстве.
Напомним, что в июле текущего года пираты атаковали танкер MV Curacao Trader у побережья Бенина и взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа.
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