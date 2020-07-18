У побережья Бенина пираты взяли в заложники 13 россиян и украинцев

Пираты захватили танкер MV Curacao Trader у побережья Бенина. По данным Maritime Bulleten, в заложниках оказались 13 граждан России и Украины.

Пираты атаковали судно в 210 милях от побережья Бенина в 11.00, они высадились на танкер и взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа. В итоге судно легло в дрейф.

В консульском отделе российского посольства в Абудже «РИА Новости» сообщили, что проверяют информацию о захвате. В украинском МИД заявили, что среди заложников — четверо украинцев.



В прошлом году на грузовое судно у берегов Камеруна 15 августа напали пираты. В итоге были захвачены восемь человек, в том числе трое российских граждан.