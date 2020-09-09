Вынужденно приземлившийся в Казани самолет из Москвы отправился в Тюмень

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320, по техническим причинам совершивший сегодня вынужденную посадку в Казани, продолжил свой плановый маршрут в Тюмень. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Борт продолжил движение по маршруту», — сообщили агентству.

Напомним, что во время полета в самолете сработала сигнализация отказа вентилятора охлаждения оборудования и командир судна принял решение осуществить посадку в аэропорту Казани. 102 пассажиров поселили в гостинице.

