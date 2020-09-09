Новости общества

17:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Вынужденно приземлившийся в Казани самолет из Москвы отправился в Тюмень

15:29, 09.09.2020
Вынужденно приземлившийся в Казани самолет из Москвы отправился в Тюмень
Фото: realnoevremya.ru

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320, по техническим причинам совершивший сегодня вынужденную посадку в Казани, продолжил свой плановый маршрут в Тюмень. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Борт продолжил движение по маршруту», — сообщили агентству.

Напомним, что во время полета в самолете сработала сигнализация отказа вентилятора охлаждения оборудования и командир судна принял решение осуществить посадку в аэропорту Казани. 102 пассажиров поселили в гостинице.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем