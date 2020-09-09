В Казани вынужденно приземлился самолет «Уральских авиалиний»

В казанском аэропорту сегодня вынужденно приземлился самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Тюмень.

Во время полета сработала сигнализация отказа вентилятора охлаждения оборудования. Для обеспечения дополнительной безопасности командир судна решил совершить вынужденную посадку на ближайший аэродром аэропорта Казани.

На борту находились 102 пассажира. Их расселили в гостиницу, где предоставили все положенные услуги. Планируется, что самолет вылетит в Тюмень в 12.00 по местному времени, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Уральских авиалиний».