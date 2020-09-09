В Алькеевском районе Татарстана построили целую улицу для сотрудников сельхозпредприятия

В селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района Госжилфонд при президенте Татарстана построил 20 домов по программе «Арендное жилье» для 20 семей специалистов сельхозпредприятия «Хузангаевское». Об этом сообщает пресс-служба ГЖФ.

«Программа арендного жилья способствует обеспечению трудовой мобильности специалистов, возможности их развития и карьерного роста. Яркие тому примеры — только что построенные дома для работников агропромышленного предприятия «Хузангаево», — рассказал исполнительный директор Госжилфонда Марат Зарипов.

Новые кирпичные дома площадью 72 кв. м оснащены индивидуальным отоплением, централизованным водоснабжением, а также сантехникой, необходимыми счетчиками, датчиками и пожарной сигнализацией.

Ранее в Черемшане Госжилфонд построил по нацпроекту «Жилье и городская среда» 17 жилых домов для работников сельхозпредприятий и детей-сирот.

