Минниханову в Челнах показали новый Mercedes-Benz Actros

Фото: пресс-служба президента РТ

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову в рамках его рабочего визита на КАМАЗ в Набережных Челнах презентовали новый магистральный тягач Mercedes-Benz Actros с двигателем экологического класса Евро-6. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Кабину грузовика произвели на заводе «Даймлер Камаз Рус» по производству каркасов кабин для грузовиков Mercedes-Benz и КАМАЗ. Первый автомобиль сошел с конвейера в июле. Серийное производство Mercedes-Benz Actros начнется в ноябре.

Минниханов оценил удобство и эргономичность автомобиля с точки зрения дальних перевозок, а также отметил его экологичность.

Напомним, в мае 2018 года КАМАЗ и Mercedes-Benz подписали специальный инвестиционный контракт по развитию модельного ряда автомобилей и модернизации мощностей для их производства. Объем инвестиций составит 46,4 млрд рублей, срок действия контракта — 10 лет.