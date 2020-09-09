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УНИКС подписал контракт с Разумовым из «Новосибирска»

14:33, 09.09.2020
УНИКС подписал контракт с Разумовым из «Новосибирска»
Фото: vk.com/bknovosibirsk

Российский форвард Александр Разумов стал игроком УНИКСа, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Прошлый сезон баскетболист провел в составе БК «Новосибирск» в Суперлиге — 1. В среднем он набирал 10,8 очка, 7,3 подбора и 1,5 результативной передачи.

Контракт с Разумовым рассчитан до конца сезона-2020/21.

Напомним, в ближайшее время казанский клуб примет участие в двух предсезонных турнирах — Кубке Невы и Кубке Гомельского, где он заменит греческий «Панатинаикос».

СпортБаскетбол Татарстан
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