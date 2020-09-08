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УНИКС выступит на Кубке Гомельского вместо греческого «Панатинаикоса»

15:40, 08.09.2020
УНИКС выступит на Кубке Гомельского вместо греческого «Панатинаикоса»
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС сыграет на предсезонном Кубке Гомельского по баскетболу, сообщает пресс-служба организаторов турнира.

Казанский клуб заменит среди участников «Панатинаикос». Греческая команда отказалась от участия на турнире из-за сложностей перемещения в нынешних условиях.

«Мы благодарны УНИКСу, который принял приглашение и поддержит высокий уровень турнира», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее один из лидеров УНИКСа подписал однолетний контракт с «Химками».

СпортБаскетбол
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