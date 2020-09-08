УНИКС выступит на Кубке Гомельского вместо греческого «Панатинаикоса»
УНИКС сыграет на предсезонном Кубке Гомельского по баскетболу, сообщает пресс-служба организаторов турнира.
Казанский клуб заменит среди участников «Панатинаикос». Греческая команда отказалась от участия на турнире из-за сложностей перемещения в нынешних условиях.
«Мы благодарны УНИКСу, который принял приглашение и поддержит высокий уровень турнира», — отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее один из лидеров УНИКСа подписал однолетний контракт с «Химками».СпортБаскетбол
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