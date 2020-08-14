Татарский драматический театр Набережных Челнов назовут в честь драматурга Аяза Гилязова

Набережночелнинский государственный татарский драматический театр получил имя заслуженного деятеля искусств ТАССР, прозаика, драматурга Аяза Гилязова. Об этом объявили на встрече министра культуры Ирады Аюповой с трудовым коллективом театра, которая впервые состоялась в новом здании.



Напомним, в июне в Набережных Челнах объявили конкурс на лучшее название татарского драматического театра. Победитель получит абонемент на посещение спектаклей театра на два лица в течение театрального сезона. Всего поступило 187 заявок, где челнинцы предложили более 200 названий.



Театр откроется в августе. В новом театральном сезоне зрителей ожидают пять постановок, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

