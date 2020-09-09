Строительство второго дома «фоновского» ЖК «Молодежный» выходит на финишную прямую

На следующей неделе Госстройнадзор планирует провести проверки второго дома «фоновского» ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Заявка в Госстройнадзор подана, все необходимые документы для проведения итоговой проверки переданы, часть замечаний получили. Во вторник инспекторы планируют начать выходить на объект», — сообщил сегодня на выездном совещании по проблемным объектам долевого строительства первый замруководителя Исполкома Азат Нигматзянов.

На данный момент на объекте 200 человек завершают отделочные работы и монтаж лифтов. Благоустроена прилегающая территория с парковочного кармана и согласована схема дорожного движения.

Ранее в строительной компании «Ак таш», ведущей второй дом ЖК «Молодежный», сообщили, что на объекте готов монтаж индивидуального теплового пункта, слаботочные системы, завершаются установка вентиляции и отделочные работы.

