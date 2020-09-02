«Ак таш» готовит второй дом ЖК «Молодежный» к проверке Госстройнадзора

Строительная компания «Ак таш» планирует на следующей неделе сдать второй дом «фоновского» ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске к проверке Госстройнадзора. Об этом стало известно сегодня на выездном совещании по проблемным объектам долевого строительства, которое провел первый замруководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, на данный момент работы на проблемном объекте завершаются: готов монтаж индивидуального теплового пункта, слаботочные системы, завершается установка вентиляции и отделочные работы. Продолжается благоустройство придомовой территории, уложен первый слой асфальта.

«Внутри еще работы хватает, но и людей здесь работает достаточно. То, что вы видите сегодня, уже завтра кардинально изменится», — отметил Нигматзянов.

Работы во втором доме «Молодежного» возобновились осенью 2018 года. Часть из них, за счет средств дольщиков, выполнила компания ГК «СК Строй», достройку продолжил «Ак таш» при участии Республиканского фонда поддержки дольщиков.

Ранее сообщалось, что на стройплощадке казанского ЖК «Молодежный» увеличили количество рабочих до 410.



Напомним, что финансирование достройки второго дома ЖК «Молодежный» осуществляется путем предоставления «Ак ташу» республиканского земельного участка площадью 28 тыс. кв. м в 33-м Военном городке.

