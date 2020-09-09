Верховный суд Татарстана вернул дело «Лизинг-гранта» в райсуд

Только что Верховный суд РТ снял с апелляционного рассмотрения жалобы на приговор по делу о хищении бюджетных субсидий по программе «Лизинг-грант». Такое решение суду второй инстанции предложила прокурор Чулпан Шаехова, передает с места журналист «Реального времени».



Основанием для возврата стали поступившие буквально сегодня утром замечания на протокол судебного заседания от осужденного Александра Минько. Сам Минько на заседании пояснил, что направил документы 31 августа — как только обнаружил расхождения в протоколе с материалами уголовного дела. С его слов, ранее доступа к этим данным он не имел.

Все участвующие в заседании осужденные, за исключением Марины Халиуллиной, не возражали против рассмотрения судом замечаний от Минько. Халиуллина заявила, что против затягивания процесса.

Прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Чулпан Шаехова посчитала, что для устранения выявленных замечаний материалы дела необходимо вернуть суду первой инстанции. Именно он должен вынести решение по замечаниям осужденного.

Апелляционная тройка судей уголовной коллегии ВС РТ заняла такую же позицию, постановив вернуть дело для устранения препятствий его рассмотрению в апелляции.

Таким образом, дело так и не дошло до рассмотрения жалоб по существу, а также ходатайств защиты Хайдара Халиуллина и прокурора Татарстана о смягчении ему меры пресечения до вступления приговора в силу в связи с болезнью.

Напомним, приговор по делу «Лизинг-грант» Вахитовский райсуд Казани вынес еще в ноябре 2019-го, 8 из 23 фигурантов получили сроки. Самый большой — 7 лет колонии общего режима — дали экс-президенту Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ. Суд признал его виновным в хищениях 17 млн рублей по программе поддержки бизнеса «Лизинг-грант».