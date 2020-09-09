ЦСКА и «Авангард» сыграют в Израиле в вынесенном матче КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определилась с командами, которые сыграют в вынесенном матче в Израиле. Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

«Выбраны команды на вынесенный матч в Израиле. В Иерусалиме 10 декабря сыграют ЦСКА и «Авангард» Балашиха», — написал Шевченко в собственном телеграм-канале.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов подчеркивал, что лига прорабатывает различные варианты проведения вынесенного матча. Помешать организации подобной встречи может пандемия коронавируса.

Напомним, что в КХЛ уже прошла первая игровая неделя. С главными событиями и итогами старта главного хоккейного чемпионата в России можно ознакомиться в материале «Реального времени».