Суд привлек Мусина и других топ-менеджеров «Татфондбанка» к субсидиарной ответственности

Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил заявление конкурсного управляющего «Татфондбанка» - Агенства по страхованию вкладов — о привлечении руководства банка к субсидиарной ответственности на 141,4 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс».



К субсидиарной ответственности привлекли экс-председателей правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, Ильдуса Мингазетдинова и Марата Загидуллина, а также еще пятерых бывших членов правления банка: Сергея Мещанова, Рустама Хакимова, Вадима Мерзлякова, Рамиля Насырова и Наилю Тагирову.



В то же время суд не нашел оснований для привлечения к субсидиарной ответственности бывшего финансового директора банка Гузель Фаттаховой, экс-директора департамента по правовым вопросам и работе по активам банка Рената Долотина и экс-директора департамента крупного бизнеса и проектного финансирования Розы Якушкиной. При этом с последней должны взыскать в пользу Татфондбанка 9,8 млрд рублей убытков.

Производство по заявлению об установлении размера субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами банка.