АСВ потребовало с бывшего руководства «Татфондбанка» 141,3 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев

Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о взыскании 141,39 млрд рублей с бывшего руководства «Татфондбанка».

Ответчиками числятся экс-председатель правления банка Роберт Мусин, бывшие зампреды Вадим Мерзляков, Ильдус Мингазетдинов, Сергей Мещанов и еще семь человек.

В ходе конкурсного производства установлено, что руководство совершало действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные, приобретению неликвидных ценных бумаг, передаче ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключению договоров доверительного управления в интересах иной компании, снятию надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности. Также не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства.

«В результате указанных действий и бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме», — отметили в АСВ.

Ранее сообщалось, что АСВ направит на выплаты кредиторам «Татфондбанка» дополнительные 1,6 млрд рублей.