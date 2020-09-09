Сегодня транспортные предприятия Казани получат автобусы большой вместимости от «КАМАЗа»
Сегодня транспортные предприятия Казани получат пассажирские автобусы большой вместимости от «КАМАЗа». В мероприятии примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов.
В среду, 9 сентября, он посетит Набережные Челны для того, чтобы ознакомиться с ходом реализации государственных программ, сообщает пресс-служба президента РТ.
Об обновлении автопарка казанских автобусов «Реальному времени» стало известно в конце августа.БизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым