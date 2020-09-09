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Сегодня транспортные предприятия Казани получат автобусы большой вместимости от «КАМАЗа»

07:49, 09.09.2020
Сегодня транспортные предприятия Казани получат автобусы большой вместимости от «КАМАЗа»
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня транспортные предприятия Казани получат пассажирские автобусы большой вместимости от «КАМАЗа». В мероприятии примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

В среду, 9 сентября, он посетит Набережные Челны для того, чтобы ознакомиться с ходом реализации государственных программ, сообщает пресс-служба президента РТ.

Об обновлении автопарка казанских автобусов «Реальному времени» стало известно в конце августа.

БизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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