В Казани обновят автопарк автобусов

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) завершает договорную кампанию по заключению договоров лизинга на поставку пассажирских автобусов в Казань в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году столица Татарстана попала в число 12 агломераций (Самара, Екатеринбург, Пермь и другие), где обновление подвижного состава субсидируется федеральным средствами.

Так, ГТЛК заключила два госконтракта на поставку в лизинг 53 автобусов большой вместимости марки НефАЗ общей стоимостью 659,9 млн рублей.

Первый — на поставку 30 автобусов для МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» стоимостью 373,5 млн рублей и второй — на поставку 23 автобусов для МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №4» стоимостью 286,4 млн рублей.

Вся партия камазовских автобусов оснащена газовым двигателем Weichai. Техника должна быть поставлена не позднее 5 ноября.

Перевозчики отмечают, что сделки для них выгодные. А после поставки газовых автобусов они планируют продать дизельные машины. Среди потенциальных покупателей — Самара, Саратов, Краснодар.

Кроме того, казанцев предупредили о возможных изменениях в следующем году в системе оплаты проезда. Перевозчики обсуждают введение дифференцированной платы, однако всех не деталей не раскрывают.

Все подробности обновления казанского автопарка общественного транспорта — в материале «Реального времени».