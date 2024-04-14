Цены на вино в России вырастут из-за нового акциза

Около 10 отечественных производителей вина повысят стоимость своей продукции, сообщают участники рынка. Так, «Абрау-Дюрсо» уведомило своих контрагентов о том, что цены на вино вырастут от 7% до 35%. Изменения вступят в силу в мае. Среди причин — повышение акциза, рост транспортных расходов, подорожание сырья и оборудования.



Акциз на тихие вина в России с 1 мая должен вырасти в три раза. Закон уже подписан президентом. К примеру, ставка акциза увеличится с 34 до 108 за литр. Ставки для игристых вин также поднимутся. Кроме того, акциз будет незначительно повышаться в 2025 и 2026 годах.

Стоит отметить, что российские производители могут получать налоговый вычет с указанных выплат, но для этого нужно использовать виноград с собственных хозяйств, чего многие не делают.

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Рената Валеева