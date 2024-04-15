США ввели запрет на импорт российских металлов

США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения, а также ограничили использование этих металлов на мировых биржах.

Ограничения касаются продукции, произведенной в России с 13 апреля 2024 года. По словам западных чиновников, целью новых ограничительных мер является сокращение доходов России, которые в том числе направляются на продолжение специальной военной операции на Украине. Ранее аналогичные санкции в отношении российских металлов ввела Великобритания.

Представители власти США считают, что запрет на российские металлы может повлиять на доходы России. Это лишь один из шагов в экономической борьбе против России.



Стоит отметить, что Банк России планирует обособить в отдельный котировальный список ценные бумаги тех российских компаний, которые раскрывают информацию о себе не в полном объеме. Для покупки бумаг таких компаний инвесторов могут обязать проходить дополнительное тестирование. Эксперты допускают, что в дальнейшем покупку подобных активов сделают доступной только квалифицированным инвесторам.

В связи с новой политикой Банка России, «Абрау-Дюрсо» в мае повысит цены на свою продукцию на 7—35%. Это связано с увеличением стоимости долгового финансирования, а также ростом цен на основные и вспомогательные материалы производства, комплектующие и логистику.

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Анастасия Фартыгина