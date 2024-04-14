Одна из «дочек» «Ашана» ушла из России — ее бизнес выкупила отечественная компания

Фото: Динар Фатыхов

Ceetrus, дочерняя компания французского ритейлера Auchan, продала свои российские активы. Теперь бизнес Ceetrus по управлению торговыми центрами и галереями в России принадлежит компании «Торговые галереи».

Покупателем стало юрлицо «Торговые галереи», бенефициаром которого является 23-летний Тагир Шаймарданов. Он также владеет крупными аутлетами в Москве и Санкт-Петербурге и другими масштабными объектами.

Предварительный договор между сторонами был подписан еще в конце 2023 года, но нотариально заверен только сейчас. Сумма сделки не разглашается. Сама компания Auchan продолжает работу в России.

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Рената Валеева