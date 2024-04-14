«Ты начинаешь думать как тебе выгородить руководство»: пилот об экстренной посадке в поле под Новосибирском

Фото: Максим Платонов

Комиссия Росавиации завершила повторное расследование посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. В ходе допроса командир воздушного судна Сергей Белов назвал политику авиакомпании причиной ухода на запасной аэродром и инцидента. По его словам, экипажу приходится угождать авиакомпании, соблюдая при этом все необходимые процедуры. Об этом пишет telegram-канал «Авиаторщина».



Сергей Белов также рассказал о случае, когда на его рейсе при разбеге сработала сигнализация COMPRESSOR VANE. Командир прервал взлет, освободил ВПП и сделал запись в TLB. На следующий день ему позвонили и спросили «Ты головой должен был думать?», пояснив, что это привело к задержке рейса.

По словам Сергея Белова, неправильный подход руководства приводит к тому, что при отказах в стрессовой ситуации экипаж думает о том, как сделать лучше для руководства, а не о принятии правильного решения.

Кроме того, Сергей Белов сообщил, что после инцидента авиакомпания сразу же убрала рекомендацию, которая предписывала при отказах следовать в Толмачево, где есть техподдержка «Уральских авиалиний».

Пилот также рассказал, что каждый раз пилотам приходится писать о причинах любой задержки, доклад об этом уходит летной дирекции. «Ты летишь и думаешь не о полете, а о том, как все это написать», — пояснил он.

Командир также признался, что по просьбе командира эскадрильи исправил в бортовом журнале время посадки предыдущего рейса, чтобы скрыть нарушение минимального времени ежедневного отдыха на 20 минут.

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Рената Валеева