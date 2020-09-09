Россияне стали меньше использовать пластиковые банковские карты

Во втором квартале 2020 года россияне стали отказываться от депозитных и кредитных карт. Число карт, которые используются, снизилось на 4,5 млн, что является рекордом за последние 5 лет.

Число банковских карт в использовании по итогам второго квартала снизилось на 2,3%, — до 190,3 миллиона карт. Последний раз подобное снижение фиксировалось в кризисном 2015 году — тогда в первом квартале число используемых россиянами карт упало на 4 миллиона единиц. В результате в апреле — июне количество выпущенного «пластика» увеличилось лишь на 500 тысяч, передает «РИА Новости».



Опрошенные эксперты полагают, что основной причиной отказа от депозитных и кредитных карт стало введение ограничительных мер экономики из-за пандемии коронавируса и в ужесточении правил выдачи кредитных карт.

Другой причиной может стать «насыщение» рынка картами: на одного трудоспособного россиянина приходится уже почти три карты, одна из которых обычно является основной и активно используется, а остальные получены «на всякий случай».

В июле доля россиян, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла максимума за последние 5 лет.

