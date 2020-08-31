Россияне стали чаще пользоваться кредитными картами

В июле доля россиян, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла максимума за последние пять лет, следует из статистики Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

Так, доля кредиток, использованных сразу после получения, в прошлом месяце составила рекордные 68%. Предыдущий рекордный показатель отмечался в декабре 2017 года и составлял 62%.

В бюро отметили, что владельцы кредиток стали совершать больше трат по картам, возможно, расходуя средства на отпуск или другие запланированные покупки. Рост потребительского спроса специалисты объяснили в том числе ослаблением курса рубля, передает ТАСС.

В июле Национальное бюро кредитных истории сообщило, что во II квартале 2020 года банки России выдали 1,4 миллиона новых кредиток, что на 50,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Подробности — в материале «Реального времени».

