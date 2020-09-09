МИДы стран G7 призвали Россию привлечь к ответственности виновных в отравлении Навального

Министры иностранных дел стран G7 и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вместе призвали Россию найти виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Представители ведомств считают отравление Навального подтвержденным.

Главы МИДов, изучив результаты исследования, показавших результаты отравления Навального ядовидым веществом группы «Новичок» призвали Россию следовать Международному пакту о гражданских и политических правах и привлечь виновных в преступлении к ответственности, передает «Коммерантъ».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пока Москва не уверена, что Германия не ведет «двойную игру».



