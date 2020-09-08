В Юдино приглашают горожан на бесплатные кинопоказы

Фото: Марат Мугинов

В Юдино в обновленном ДК железнодорожников еженедельно проводятся бесплатные кинопоказы. В сентябре они проходят по средам.

Завтра, 9 сентября, можно будет посмотреть фильм «Зимний вечер в Гаграх». Через неделю, 16 сентября в 11:00, покажут фильм «Девушка без адреса». 23 сентября в 19:00 — «Берегись автомобиля», а 30 сентября в 11:00 — «Будьте моим мужем».

Киносеансы имеют ограничения для посещения — не более 45 человек. Зрителей просят записаться в WhatsApp по телефону +7(904)679-30-92. В сообщении необходимо указать ФИО, выбрать фильм и указать контактный номер телефона.



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