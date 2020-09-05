Сегодня в Старо-Татарской слободе Казани покажут спортивную драму

Фото: Дирекция «Время кино»

Сегодня, 5 сентября в Старо-Татарской слободе покажут спортивную драму «Со дна вершины». Сеанс под открытым небом начнется в 19:00 в сквере Зайни Султана, рядом с мечетью «Аль-Марджани».

Драма основана на реальных событиях и повествует о жизни чемпиона Паралимпийских игр 1994 и 1998 годов, призера Паралимпийских игр 2002 года и неоднократного чемпиона России по горнолыжному спорту Алексея Мошкина. В 14 лет он попал под поезд, врачи ампутировали ему обе ноги. Но он не только научился заново ходить, но и вновь встал на горные лыжи и добился успеха.

Кинопоказ пройдет с учетом всех требований безопасности, передает мэрия Казани.

Также сегодня в автокинотеатре у казанской «Чаши» состоится бесплатный кинопоказ фильма «Питер FM».

