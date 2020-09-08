В Татарстане на семейной ферме выращивают 30 тонн рыбы в год — видео

Фото: кадр видео ТНВ

В Бугульминском районе Татарстана на семейной ферме выращивают 30 тонн рыбы в год. О создании бизнеса рассказали новости телеканала ТНВ.

Фермер Эдуард Ахметсафин решил заняться разведением рыбы в местном пруду, где 30 лет назад действовало рыбное хозяйство. Затем колхоз развалился, пруд забросили. Между тем водоем прекрасно подходит для выращивания карпа: место открытое и вода быстро нагревается.

Для выращивания привезли 3 тонны мальков из Самарской области. Теперь здесь 30 тонн крупной рыбы. Водятся толстолобик для фильтрации воды и амур, чтобы не зарастал пруд. Этим летом завезли и сома.

Этой весной грант «Агро-стартап» помог семье расширить бизнес. На полученный грант приобрели «Газель» холодильное оборудование и аэратор.

