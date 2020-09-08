СМИ: В Минэнерго выявили особо крупные махинации

ФСБ и Главное следственное управление провели обыски у замминистра энергетики Анатолия Тихонова, заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (ФГБУ РЭА) Министерства энергетики Игоря Кожуховского и других чиновников по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По неофициальной информации издания «Коммерсантъ», Кожуховский и Тихонов были доставлены на допрос в Следственный комитет. Обыски проводились в рамках расследования дела, возбужденного ГСУ СКР по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которое ведет следователь Максим Бакун.

Хищения были выявлены в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013—2015 годы, на финансирование которой были выделены субсидии на общую сумму 968 млн рублей. По версии следствия, часть этих денег была похищена.

По неподтвержденной информации Тихонов мог быть задержан после допроса. Игорь Кожуховский остался дома, так как лечится от коронавируса.

