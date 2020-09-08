Цены на масло и семечки в России могут вырасти на 20%

В этом году аналитики прогнозируют сокращение сбора культуры подсолнечника из-за неблагоприятных погодных условий на 23%, то есть до 11,8 млн тонн. Этим обусловлен рост цен на продукцию как минимум на 20%. Об этом сообщается в исследовании «Совэкона».



Урожай текущего года обещает быть самым низким с 2017 года, когда собрали 10,5 млн тонн масленичных семян. В таких условиях аграрии опасаются нехватки сырья и выступают за введение ограничений экспорта семечек. С апреля по июнь этого года уже действовал запрет на экспорт за пределы ЕАЭС, а до 31 августа вводился режим, при котором нужно было получить специальный документ у уполномоченного органа — члена ЕАЭС.

Напомним, в России оптовая цена на яблоки, выращенные в стране, увеличилась на 20%.

