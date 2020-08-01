В России подорожали яблоки

В России оптовая цена на яблоки, выращенные в стране, увеличилась на 20%, и, возможно, в дальнейшем, вырастет еще, заявил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

По его словам, это связано с более поздним созреванием урожая и заморозками в марте этого года в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, передает ТАСС.

Так, сейчас оптовая стоимость яблок летних сортов составляет около 55-60 руб. за 1 кг. Согласно прогноза Глушкова, цена на сезонный фрукт, собираемый в августе-сентябре в ЦФО будет на уровне многолетних значений или чуть дороже на 5-10% из-за дефицита южных яблок. Зимние яблоки подорожают на 20-30% в опте.

Директор национального плодоовощного союза уточнил, что сбор урожая в Центральном федеральном округе еще не начался и пока что этот прогноз предварительный и будет зависеть от погодных условий в августе в этих регионах.

В четверг Минсельхозпрод Татарстана сообщил, что республика увеличила поставки сахара за рубеж в два раза.