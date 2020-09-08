Татьяна Москалькова в казанском «Адымнаре»: «Я побывала в школе будущего»

12:25, 08.09.2020 27 1
1/27
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня уполномоченный по правам человека в РФ посетила в Казани полилингвальный общеобразовательный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию». Экскурсию по учебному заведению для гостьи провел его директор Айдар Шамсутдинов.


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 сен
    Когда уже все школы станут такими у нас в РТ. Чтобы наши дети знали по три или четыре языка - это ведь очень хорошее дело!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи