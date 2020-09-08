Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин провел рабочую встречу с мэром Казани Ильсуром Метшиным

Фото: Пресс-служба ПАО Сбербанк

Сегодня вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин в рамках рабочего визита провел встречу с мэром Казани Ильсуром Метшиным и управляющим отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Рушаном Сахбиевым.

Основной темой встречи стало обсуждение результатов текущего партнерства и дальнейших перспектив сотрудничества. В число наиболее приоритетных направлений развития отношений вошла разработка концепции комплексного развития территории в районе улицы Портовой. В обсуждении приняли участие главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина и главный архитектор проекта Татьяна Прокофьева.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сбербанк готов принимать участие в реализации приоритетных проектов города. При поддержке банка в Казани реализуются значимые инвестиционные и социальные проекты. И мы готовы в дальнейшем также плодотворно взаимодействовать в самых разных направлениях».

Ильсур Метшин, мэр города Казани:

«Вместе с инвесторами и собственниками, архитекторами и неравнодушными горожанами мы планируем преобразить берег Волги в районе улицы Портовой: 247 гектаров могут превратиться в красивейший район с набережными и новыми общественными пространствами. Он привлечет не только туристов, но и даст новый виток экономическому развитию».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк