Билялетдинов, Белов и Галиакберов признаны лучшими в ПФЛ в августе
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) опубликовала список лучших игроков и тренеров прошедшего игрового месяца.
Среди лучших тренеров в список попали рулевой «КАМАЗа» Михаил Белов и представитель «Долгопрудного» Ринат Билялетдинов, в свое время возглавлявший «Рубин».
В числе футболистов отмечен нападающий челнинцев Руслан Галиакберов. В августе форвард «КАМАЗа» пять раз забивал в ворота соперников и вышел на первое место в списке бомбардиров 4-й группы ПФЛ.
Лучших игроков и молодых игроков ежемесячно определяют главные тренеры команд, а тренеров — руководители клубов, представленных в ПФЛ. По завершении ОЛИМП-Первенства России ПФЛ итоги всех ежемесячных опросов суммируются, и определяются лучшие в сезоне-2020/2021.
Напомним, ранее «КАМАЗ» уступил ульяновской «Волге» и вылетел из розыгрыша Кубка России.СпортФутбол Татарстан
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