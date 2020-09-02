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«КАМАЗ» вылетел из Кубка России, проиграв «Волге»

22:10, 02.09.2020
«КАМАЗ» вылетел из Кубка России, проиграв «Волге»
Фото: vk.com/fckamaz

«КАМАЗ» в гостях уступил ульяновской «Волге» (0:2) в матче 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу.

Хозяева поля вышли вперед на 15-й минуте встречи, когда Карпухин воспользовался ошибкой игрока челнинцев Гаглоева. В середине второго тайма «Волга» осталась в меньшинстве, но сравнять счет «КАМАЗ» не сумел. В концовке встречи хозяева забили второй гол и довели дело до победы.

Таким образом, челнинская команда закончила свои выступления в Кубке России-2020/21, проиграв на стадии 1/64 финала.

«Волга» (Ульяновск) - «КАМАЗ» (Набережные Челны) - 2:0.
Голы: 1:0 — 15' Карпухин, 2:0 — 90+3' Карпюк.

СпортФутбол Татарстан
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