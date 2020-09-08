Fitch улучшило прогноз цены на нефть на этот год до 41 доллара

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз на текущий год по стоимости нефти Brent с 35 до 41 доллара за баррель, а по WTI — с 32 до 38 долларов за баррель. Однако долгосрочный прогноз по Brent был понижен с 55 до 53 долларов, по WTI — с 52 до 50 долларов за баррель. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на отчет компании.



Улучшение оценки связывают с действием соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и признаками восстановления экономик, а понижение долгосрочного прогноза произошло с учетом больших нефтяных запасов, которые возникли из-за пандемии.

Эксперты Fitch не ожидают второго принятия строгих ограничений на глобальном уровне, поскольку многие страны, несмотря на рост числа заболевших, ослабили изоляционные меры: «Считаем, что восстановление спроса на нефть продолжится в 2021 году».

Агентство сохранило прогноз на 2021 год на уровне 45 долларов за баррель по Brent и 42 долларов за баррель по WTI.

Напомним, министр энергетики Александр Новак заявил, что средняя цена на нефть в 2021 году составит 50—55 долларов за баррель.