Жулин: «Загитова вряд ли сможет изучить четверные»

Российский тренер Александр Жулин считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не вернется на лед в статусе профессиональной спортсменки. По его словам, у фигуристки нет должной мотивации и она не сможет разучить четверные прыжки.

«Конечно, ей будет тяжело, съемки идут по вторникам, это сложная работа. Получается, один день из подготовки полностью выпадает, это трудно, я считаю, что Алина уже всего добилась в спорте и очень сложно находить дальнейшую мотивацию.

Тем более сейчас в сборной России есть четыре-пять девочек, которые прыгают четверные. Алина уже вряд ли их сможет изучить», — сказал Жулин.

Напомним, ранее стало известно, что Загитова станет ведущей программы «Ледниковый период» на Первом канале.

В 2020 году Загитова окончила 11-й класс спортивной школы «Самбо-70» и поступила на платное отделение в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на направление «Журналистика».