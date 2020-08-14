Эксперт: в России из-за дефицита федерального бюджета может повториться кризис 1998 года

Наращивание Россией долгов может обернуться повторением кризиса 1998 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Игоря Николаева.



К повторению дефолта, по его мнению, может привести текущая политика Минфина России, связанная с финансированием дефицита федерального бюджета за счет новых заимствований и расходования резервного фонда правительства.

Как сообщает Николаев, повторению ситуации 1998 года может способствовать также вторая волна коронавируса, снижение цен на нефть и падение экономической активности. «Доходы упадут, расходы возрастут, и Фонду национального благосостояния придется распечатывать, а еще и оплачивать долги», — отметил он.

Профессор также указал, что правила позволяют расходовать средства ФНБ, так как его объем превысил 7% ВВП (8 трлн рублей) и равняется 12,9 триллиона. «Странно, что ФНБ не трогают, ведь создавался он специально на черный день — и черный день пришел», — отметил Николаев.

Ранее сообщалось, что чистый госдолг России вновь превысил ликвидные резервы и достиг 1,55 триллиона рублей по состоянию на 1 июля.

