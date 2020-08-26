В Татарстане количество выдаваемых ипотечных кредитов выросло на 4,8%

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстан занял 13-е место в рейтинге регионов по развитию ипотеки. По подсчетам аналитиков, за год в республике выдано 22,8 ипотечных кредита на 1 000 человек.

Согласно исследованию «РИА Рейтинг», количество выданных кредитов выросло на 4,8% по сравнению с данными на середину 2019 года.

Средний размер такого кредита в Татарстане составляет 2,08 млн рублей.

Лидером рейтинга по количеству кредитов на 1000 экономически активного населения является Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где этот показатель достиг 30,2.

Наибольшая динамика наблюдается в Ингушетии, там рост составил 97%. При этом количественный показатель составил 0,9 кредита на 1000 человек.

Максимальный средний размер кредита в Москве — 5,14 млн рублей.