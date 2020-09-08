В Татарстане открылась «Лаборатория безопасности»

Фото: пресс-служба ГИБДД по РТ

На территории административного комплекса Госавтоинспекции МВД по РТ прошла торжественная церемония передачи передвижного комплекса технических и методологических инструментов «Лаборатория безопасности». В ней приняли участие замминистра образования и науки РТ Станислав Андреев, замминистра по делам молодежи РТ Анна Захматова, начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов и другие.

«Такие проекты, как «Лаборатория безопасности», способствуют улучшению ситуации с детским травматизмом на дорогах республики и повышению уровня культуры всех без исключения участников дорожного движения», — сказал Станислав Андреев.

Ленар Габдурахманов отметил, что проблема аварийности с участием детей по-прежнему остается актуальной: «Безопасность детей возведена в статус национального приоритета. В рамках этого реализуется федеральный проект «Безопасность дорожного движения», которым предусмотрены мероприятия по совершенствованию обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. Профилактические мероприятия по сокращению детской аварийности, безусловно, востребованы и возможны в любой форме, но цель у них одна — это сохранение жизни и здоровья наших детей».

Центром внимания гостей и прессы стал автомобиль «Лаборатории безопасности». Организаторы проекта для всех присутствующих провели экскурсию и презентацию передвижного комплекса. Была продемонстрирована оборудованная площадка с конусами, стендами, столом-макетом, велосипедами и элементами дорожно-транспортной сети, на которой проходили обучение дети, осваивая сложные моменты правил безопасного поведения на дорогах. Первыми участниками программы стали казанские школьники.

В рамках мероприятия была организована выставка патрульной техники ГИБДД, катание на картах и посещение музея истории ГИБДД.

