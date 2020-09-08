В Челнах возобновят работу сельскохозяйственные ярмарки

В Набережных Челнах с 12 сентября возобновляют работу сельскохозяйственные ярмарки.

Они будут проходить по субботам, с 8.00 до 15.00 на набережной Тукая перед стадионом «Строитель», на территории Ипподрома и в агропромышленном парке «Южный».

В ярмарках примут участие местные товаропроизводители, индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств и садоводы-любители, сообщает пресс-служба мэрии автограда.

В Казани сельхозярмарки будут работать на 14 площадках.