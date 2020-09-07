В Казани сельхозярмарки будут работать на 14 площадках

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

С 12 сентября стартуют осенние сельхозярмарки по социально ориентированным ценам, рассказали сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани.

Ярмарки будут работать еженедельно по субботам на 14 площадках. Торговля будет организована и на территории торгового центра «Радужный», с такой просьбой обратились жители микрорайона «Салават купере».

Напомним, 5 августа прошел третий по счету фестиваль «Бакча», его открыл в агропромпарке «Казань» президент Татарстана Рустам Минниханов. Праздничная презентация нового урожая, на которую собрались более 50 производителей из 17 районов республики, была приурочена ко Дню садовода. Подробнее — в репортаже «Реального времени».