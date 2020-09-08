В Зеленодольском районе Татарстана появился снежный барс из белого клевера

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

На въезде в Зеленодольский район Татарстана посеяли поле фацелии и белый клевер в виде снежного барса. Как сообщила пресс-служба района, идея засеять поле принадлежит главе Михаилу Афанасьеву.

«Михаил Павлович предложил засеять здесь поле фацелии, получилось очень красиво, затем у нас появилась идея сделать здесь барса. Это такой подарок к 100-летию ТАССР, которое мы отмечаем в этом году, и Дню республики», — говорит инициатор создания барса предприниматель Азат Мифтахутдинов.

Фото гигантского белого барса с квадракоптера сделали учащиеся лицея им. Карпова села Осиново из кружка «Технологии проектирования беспилотников».