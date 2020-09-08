В Белоруссии сообщили о задержании пропавшей накануне оппозиционерки Колесниковой на границе с Украиной

Пропавшую в понедельник оппозиционерку Марию Колесникову задержали на границе с Украиной, сообщают белорусские государственные СМИ.

Пропавшие накануне в Минске члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с республикой и сейчас находятся на Украине.

«Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», — говорится в сообщении «БелТА».

Источник «Интерфакса» утверждает, что никто из них троих не планировал отъезд за границу. Он считает, что спецслужбы могли инсценировать попытку Колесниковой незаконно пересечь границу.

Вчера неизвестные похитили Колесникову возле Национального художественного музея в Минске и увезли в микроавтобусе с надписью «Связь».



Вчера МИД Германии выразил обеспокоенность исчезновением члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.