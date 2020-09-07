МИД Германии отреагировал на исчезновение оппозиционера в Белоруссии

МИД Германии обеспокоен исчезновением члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Bild.

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова пропала утром 7 сентября. Неизвестные похитили ее возле Национального художественного музея в Минске и увезли в микроавтобусе с надписью «Связь».



«Мы сильно обеспокоены ситуацией с госпожой Колесниковой. Мы требуем ясности относительно местонахождения и освобождения всех политических заключенных в Белоруссии», — сказал Хайко Маас (цитата по RT).

Министр отметил, что задержания и репрессии, которые идут в стране уже длительное время, неприемлемы. Если Лукашенко не поменяет тактику, «ЕС отреагирует».

Ранее Колесникова заявляла о попытках связаться с послом России.

