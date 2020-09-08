В Казани экс-сотрудник «Вымпелкома» осужден за «кражу» красивых сотовых номеров

Накануне перед Советским райсудом Казани предстал бывший специалист группы офисов Казанского филиала ПАО «Вымпелком». 20-летний уроженец Оренбургской области Владислав Золотов полностью признал вину в незаконном переоформлении на подставное лицо двух «красивых» номеров абонентов из Дагестана и Алтайского края.



В суд дело поступило по двум эпизодам неправомерного доступа к компьютерной информации из личной заинтересованной заинтересованности с использованием служебного положения (ч.3 ст. 272 УК РФ). Вместе с ходатайством обвиняемого о рассмотрении в особом порядке.

На заседании Золотов и его защитник просили прекратить уголовное дело с назначением судебного штрафа, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда.

Председательствующий судья Сергей Жиляев прекращать дело не стал, он вынес подсудимому обвинительный приговор с назначением судебного штрафа в 25 тысяч рублей.

Согласно приговору суда, оба преступления совершены в марте текущего года — на втором месяце работы Золотова в офисе сотового оператора «Билайн» (ПАО «Вымпелком»). Ради осуществления своего замысла, подсудимый завладел логином и паролем коллеги к базам данных на сервере компании, подобрал в ней привлекательные номера для личного использования. Затем, без обращения реальных владельцев номеров инициировал процедуру замены сим-карт, в процессе которой заменил в базе еще и паспортные данные реальных владельцев, а затем активировал новые сим-карты со своего мобильника.

Однако виртуальное преступление было вскрыто в короткий срок, работу Золотов потерял, зато получил судимость.

Ранее в Казани отдали под суд группу айтишников, они свой аналог виртуальной «рулетки» в подпольные игровые салоны девяти регионов страны и дистанционно контролировали выручку каждого, требуя свой процент.