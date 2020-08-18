Туроператоры рассказали, что делать при обнаружении COVID-19 на отдыхе за границей

Заместитель генерального директора туристической компании Tez Tour Владимир Каганер дал несколько советов, что делать при обнаружении у себя симптомов коронавируса на отдыхе за границей.

Он отметил, что помощь при обнаружении коронавируса включена по умолчанию в обычную страховку. Поэтому, по словам Каганера, никаких страшных последствий быть не может, поскольку все покрывается страховкой.

Так, если турист из России заболел на территории другого государства, то ему окажут на месте всю необходимую медицинскую помощь. Также он должен будет до выздоровления оставаться в отеле. Если состояние ухудшится, туриста госпитализируют, передает «Пятый канал».

Каганер отметил, что медицинское страхование является обязательным условием оформления туристических путевок.

На прошлой неделе в Татарстан прибыл вывозной рейс со 135 россиянами из Дубая. Среди них — 19 жителей республики.

