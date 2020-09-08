Санаторий в Татарстане обязали отремонтировать очистные сооружения на 2,2 млн

Экологи выписали предписание санаторию «Бакирово» в Лениногорском районе Татарстана на реконструкцию очистных сооружений. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.

Нынешнее состояние очистной системы приводило к загрязнению сточных вод, отводимых в реку Каратай. Воды были загрязнены аммонием, нитритами, фосфатами. Экологи оценили ущерб в 2,2 млн рублей.

По предписанию экологов санаторий направит эту сумму на реконструкцию очистных сооружений. Деньги должны быть направлены на природоохранное мероприятие, чтобы довести количество сбрасываемых сточных вод до установленных нормативов.

Работы уже начаты. Реконструкцию БОС планируют завершить к сентябрю 2021 года.



Ранее президент России Владимир Путин поручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову разобраться с предприятиями, которые сбрасывают неочищенные воды.

